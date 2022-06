Coalitie Waddinxveen wil akkoord niet met inwoners bespreken: ‘Minachting’

poll Gouda doet het op gebied van veiligheid op bijna elk vlak beter... behalve als het híerom gaat

Het gevoel is er misschien niet bij iedereen, maar Gouda is veiliger geworden in de afgelopen vier jaar. Voor het eerst waren er in de stad zelfs relatief minder misdrijven dan gemiddeld in de regio. Maar het aantal winkeldiefstallen is zorgelijk.

