Columnist Ben Coates: activisten Extinction Rebellion zijn misschien vervelend, maar ze hebben wel gelijk

Wil je niet missen: Biodiversi­teits­week­end

De Goudse KNNV Natuurvereniging Gouda organiseert 8 en 9 september het Biodiversiteitsweekend. Aan het Heempad en in het infocentrum is van alles te beleven voor jong en oud. Denk aan een natuurcafé, nachtvlinders kijken, veldonderzoek, tentoonstelling over biodiversiteit en advies over een duurzame tuin.