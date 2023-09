Wil je niet missen: Concert Canto Ostinato

liveblog Spanning stijgt: aftellen naar de onthulling van het ‘geheim van Haastrecht’

De spanning stijgt in Haastrecht. Het stadje telt af naar het grote moment waarop eíndelijk, na 100 jaar, onthuld wordt wat er in het geheimzinnige pakketje van de rijke burgemeestersdochter Paulina Bisdom van Vliet zit. Vanmiddag om half 4 is het zover. Volg het laatste nieuws in dit artikel.