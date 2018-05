Containerschip knalt tegen spoorbrug Gouda: 'Mogelijk ook morgen gevolgen treinverkeer'

,,Dit is ontzettend dikke pech", reageert Mercedes Grootscholten, woordvoerder van Prorail. ,,De werkzaamheden waren juist afgerond, ruim op tijd. En dan knalt er een containerschip tegen de brug."



Grootscholten kan nog niet inschatten of er morgenochtend al weer treinverkeer mogelijk is. ,,Je snapt dat er ons alles aan gelegen is om ervoor te zorgen dat de problemen voor de spits opgelost zijn. We willen de schade zo snel mogelijk herstellen." NS geeft op Twitter aan dat 'de schade mogelijk morgen ook invloed heeft op het treinverkeer'.



Prorail maakt bij incidenten een tijdsplanning. Volgens de meest actuele planning moeten de herstelwerkzaamheden rond 2 uur vannacht opgelost zijn. Reizigers kunnen via NS.nl volgen wanneer er weer treinverkeer mogelijk is.