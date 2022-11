Containerschip met bier maakt water: scheepvaart op Gouwe gestremd, N207 urenlang dicht

Het scheepvaartverkeer op de Gouwe was gestremd tussen de hefbrug in Waddinxveen en Gouda. Vanwege de inzet van de brandweer was de N207 urenlang dicht. Het 90 meter lange schip was met een lading van 1500 ton aan bier in containers onderweg van het Alpherium in Alphen naar de Maasvlakte.