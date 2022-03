Contract met Gazprom opzeggen? Dat kost veel geld en levert Russisch staatsbedrijf meer op, zegt Gouda

Iedereen lijkt massaal over te stappen op elektri­sche auto's en zonnepane­len: ‘Komt door oorlog Oekraïne’

Nu de de prijzen van gas en benzine in rap tempo verder stijgen, zien consumenten om naar alternatieven. En dat merken verkopers daarvan. ,,De belangstelling voor elektrisch rijden was al groeiende, maar de stijgende brandstofprijzen hebben nog een boost gegeven”, zegt Otto van der Kraan van Het Motorhuis in Gouda.

7 maart