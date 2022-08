Corine en Gerdina moeten door personeelstekort De Stoep na 40 jaar sluiten: ‘Geen tijd meer voor gezin’

Sportcentrum De Stoep (bowling, tennis, squash, pub, restaurant) in Bergambacht is al bijna 40 jaar een begrip in de Krimpenerwaard en omgeving. Het besluit van Gerdina Bijman (42) en haar zus Corine Blanken (37) om per direct de deuren te sluiten heeft volgens hen dan ook niets te maken met een eventueel gebrek aan belangstelling voor deze sportieve activiteiten. Corine: ,,Integendeel, voor de jeugd is er niet zoveel te doen in de Krimpenerwaard en daarom kwamen ze graag hier. We hadden ook veel kinderfeestjes, familiepartijtjes en bedrijfsuitjes.’’