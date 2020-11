Corona en stageplekken: zij stropen in de regio de mouwen op in strijd tegen de moordende concurrentie

Video Voorlopig geen winterse perikelen, maar vooral droog en zacht herfstweer

9 november De dag begon vandaag in Nederland op veel plaatsen met prachtig weer. En voorlopig hoeven we daar volgens Weerplaza nog geen afscheid van te nemen. Vandaag is in Eindhoven het landelijke temperatuurrecord gesneuveld en de komende week blijft het overwegend droog en zijn de temperaturen mild.