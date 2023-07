Countryband Windfall doet succesvol concert in park dunnetjes over: ‘Het was een stralende dag’

Komt dat zienDansen op Islands in the stream van Dolly Parton en Kenny Rogers? Of wat te denken van Take it easy van de Eagles? Het kan komende zondag (gratis) tijdens het Houtmansplantsoenconcert in Gouda met de van oorsprong Oudewaterse band Windfall. Zangeres Linda de Jong kan niet wachten.