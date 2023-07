Creatieve uitdaging of gevaarlijk? Fotograaf Hugo experimenteert met AI: ‘Waar kan je nog in geloven?’

Zwaar beschadig­de kunst herstellen? Gouda schakelt experts in om waarde te bepalen

Drie van de bronzen kikkers aan de Boerensloot in Gouda zijn al tijden vermist en ook de Phoenix op het Oranjeplein is zwaar beschadigd. Om te achterhalen of het de moeite waard is om deze objecten te herstellen onderzoekt de gemeente de waarde van 130 kunstwerken.