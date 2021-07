Dakloze man (41) die verdacht wordt van brandstichting bij moskee Assalam, blijft in de cel

Moskee Assalam plaatst camera’s, ‘geen extremis­tisch motief’: vijf vragen over de brandstich­ting

6 april Even dacht het bestuur van Assalam in Gouda dat het einde verhaal zou zijn voor zijn moskee in aanbouw. Hoewel de schade na de recente brandstichting meevalt, maakt Assalam wel meer werk van veiligheid. De verdachte had volgens het Openbaar Ministerie (OM) waarschijnlijk niets extremistisch in de zin. Farid Azarkan (Denk) wil de brand aanstippen in de Kamer. Vijf vragen en antwoorden.