Dakloze Michel was gek op zijn vriendin, maar nam haar in nekklem, beet in haar neus en gooide met fiets

VOETBAL TOTAAL Evers grijpt in en Sportlust’46 mag nog een beetje hopen; dit gebeurde er op de voetbalvel­den

Slechts vier regionale voetbalclubs kwamen dit weekeinde in actie en geen van die vier verloor. Vooral voor Jodan Boys was dit een welkome opsteker, want de Gouwenaars zijn nog niet veilig. ARC is dat wel, maar toch greep trainer Mark Evers vroeg in na een moeizame start tegen Poortugaal. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.