Dancefeest Riverdale is proeftuin voor festivals: hoe blijft lawaai voor omwonenden binnen de perken?

Dat festival keert op zaterdag 4 juni terug naar GOUDasfalt, nadat op die plek in 2018 de eerste editie was gehouden. Het doel is om na te gaan of het met de juiste technische maatregelen lukt om bij een dance-festival binnen de normen te blijven voor geluidsregels voor feesten.

Eerder waren de gemeente, omwonenden en de stichting GOUDasfalt het al eens geworden over het aantal lawaaiige festivals op het terrein van GOUDasfalt. Daarvoor klaagden zowel de stichting als de omwonenden dat de gemeente voorbijging aan een afspraak die hierover was gemaakt.

Quote Dat we er op deze manier voor kunnen zorgen dat zo veel mogelijk mensen zo min mogelijk last hebben van evenemen­ten op het terrein is alleen maar mooi Gerben Roskam, MASS Events

De gemeente was teruggefloten door de rechter. Die gaf Gouda ‘veel huiswerk’. Want de gemeente onderbouwde onvoldoende dat de geluidshinder voor omwonenden binnen de perken blijft. Volgens de rechter had Gouda beter moeten verdedigen waarom zij meer herrie wil toelaten dan vijftig decibel, de acceptabele norm voor binnenshuis.

Onprettig

Die geluidssterkte vinden mensen over het algemeen onprettig, en wordt tijdens het festival gemeten buitenshuis vlak voor een woning. Dat gebeurt op vijf plekken in de directe omgeving van het terrein. Op de Nieuwe Veerstal, Fluwelensingel en op drie adressen aan de Gouderaksedijk. Zo moet duidelijk worden welk geluidsniveau vlakbij huizen voor omwonenden te hard of niet storend is en welke maatregelen nodig zijn om binnen de normen te blijven.

Ook wordt het effect van het geluid getest bij de opstelling van één podium (Pink Floyd XXL-project) op vrijdag 3 juni en tijdens Riverdale twee podia waar tegelijkertijd geluid vanaf komt. De festivalorganisatie gebruikt technieken waarmee het geluid ‘gericht’ kan worden. Zo hopen de gemeente en Goudse organisatoren te ervaren of het in de praktijk uitpakt zoals op papier is bedacht.

Speakers worden hoger gehangen en op de festivalgangers gericht, het podium zo gebouwd dat het muziek en geluid weert en het terrein krijgt een indeling die bewoners zo min mogelijk hinder moet opleveren.

Blij

Bezoekers van het festival merken niets van de maatregelen, vertelt organisator Gerben Roskam van MASS Events. Die kunnen ‘gewoon genieten’ van de muziek. ,,Tegelijkertijd wordt achter de schermen het volume van de muziek en de trillingen gemonitord en live aangepast.”

Quote Bij sommige mensen was de overlast bij dan­ce-evenemen­ten heel heftig, die dagen schrijven we af. Die mensen hopen misschien dat er nog wat kan gebeuren zodat het geluid minder hard binnenkomt. Vincent Teekens, Omwonende

‘Hartstikke blij’ is Roskam dat het festival terugkeert naar GOUDasfalt. Dat het om een testevenement gaat, maakt de organisator niets uit. ,,Al sinds de eerste editie van Riverdale Festival speelt het een en ander met omwonenden. Dat we er op deze manier voor kunnen zorgen dat zo veel mogelijk mensen zo min mogelijk last hebben van evenementen op het terrein is alleen maar mooi.”

Donderdag presenteert de gemeente het plan voor het testevenement. Na afloop van Riverdale laat de organisatie weten wat haar bevindingen zijn. De evaluatie komt vervolgens op 12 juli naar buiten.

Grenzen

,,Wat ik belangrijk vind zijn de gemaakte afspraken over aantallen en soorten evenementen, waarbij duidelijk is hoeveel geluid er geproduceerd mag worden en hoeveel overlast dat maximaal mag veroorzaken”, zegt omwonende Vincent Teekens. ,,Dan weet je waar je aan toe bent, daar lag voor mij het zwaartepunt”, doelt hij op de toezegging van vier festivaldagen in de luidruchtigste categorie en maximaal vijf dagen muziekevenementen die minder decibellen produceren.

Teekens: ,,Bij sommige mensen was de overlast bij dance-evenementen heel heftig, die dagen schrijven we af. Die mensen hopen misschien dat er nog wat kan gebeuren zodat het geluid minder hard binnenkomt. Voor hen is het relevant om te zorgen dat het op de dagen van dance- of muziekevenementen een leefbare situatie blijft.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.