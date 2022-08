Dát is balen: geen kampvuur meer bij Reeuwijkse Plassen, rook- en vuurverbod ingesteld door droogte

AAN DE WANDEL Zin in avontuur­lij­ke wandeling? Hier loop je door een ‘verstopt’ bos met kabouters en een trekpontje

Tussen de Uitweg en de Westveensekade in Woerdense Verlaat ligt het Pietersenpad. Het is een avontuurlijke route door een bos met kabouters. Via een pontje trekken wandelaars zichzelf naar de overkant. Een verrassend pad in een wandeling rond de Westveense Molen.

