Dawid kneep keel van zijn vriendin dicht, maar wordt tóch vrijgesproken van poging doodslag

Drollen, toiletpa­pier en wasmiddel­res­ten in de gracht: zes woningen in Gouda niet aangeslo­ten op riool

Het blijft niet bij enkele woonschepen in Gouda die niet zijn aangesloten op het riool. Ook de drollen, velletjes toiletpapier en wasmiddelresten van - in ieder geval - zes woningen in de binnenstad belanden op het oppervlaktewater.

15:44