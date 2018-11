De brommer als bindmiddel: Wout Meppelink bundelt columns uit Bromfiets in boek

sport Oudewater­naar Tom van Vliet vindt Trachitol Trophy aanwinst: ‘Een hele ervaring’

16:35 Vier avonden op een rij een marathons schaatsen. Tom van Vliet is content dat met de Trachitol Trophy een meerdaagse is teruggekeerd op de schaatskalender. Gisteravond was de eerste 'etappe' in Breda en daarin eindigde Van Vliet in de buik van het sprintende peloton.