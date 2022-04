De ene jonge vrouw volgt de andere op in nieuw college Waddinxveen

Kirsten Schippers is in de afgelopen vier jaar, met een korte onderbreking tijdens de bestuurscrisis in 2020, wethouder geweest. Daarvoor was ze vier jaar raadslid. In het college had ze verkeer, natuur, samenlevingsparticipatie, volksgezondheid, maatschappelijk vastgoed en wonen in haar portefeuille. Op de kandidatenlijst stond ze op de zesde plaats.