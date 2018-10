'De onzekerheid over het lot van mijn vader overheerst alles'

Gespannen komt hij samen met zijn moeder Annita van der Ree (54) het buurthuis aan de Sluismeesterslag in Gouda binnenlopen. De begroetingen van enkele zichtbaar geëmotioneerde wijkbewoners laat hij gelaten over zich heen komen. Hij probeert zich groot te houden. ,,Ik kom hier niet graag, zegt Geurts. ,,Iedereen heeft zijn eigen idee over wat er met mijn vader is gebeurd. Dat is telkens weer confronterend."