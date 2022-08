De panelen tergen omwonenden, structurele oplossing aangekondigd voor zoemende zuilen Gouda

50 rijden in de bebouwde kom is straks overal voorbij: snelheid gaat flink omlaag

30 kilometer per uur in plaats van 50 moet de norm worden voor het autoverkeer in stad en dorp, maar dat lukt niet zomaar, zeggen gemeenten in het Groene Hart. ,,Er komt meer bij kijken dan het simpelweg vervangen van het bord waarop staat hoe hard je mag rijden.’’

7:33