De politiek in Gouda boeit Lia nu even niet: ‘Geen nieuws, goed nieuws’

Buurt wéér opge­schrikt door autobrand: ‘Het is hier al jaren raak’

Bewoners van het Olympiadeplein in Gouda zijn zaterdagavond voor de tweede keer in korte tijd opgeschrikt door een autobrand. Dit keer ging één auto in vlammen op. Twee weken geleden brandden twee wagens uit. ,,Het is hier al jaren raak.”

3 april