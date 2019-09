De punaisestrooier is weer terug en zorgt voor drukte bij fietsenmakers

De punaisestrooier of -prikker is weer actief in Gouda. Eigenaar Peter van den Heuvel van fietsenwinkel Louwerenburg Tweewielers had alleen vanmorgen al vier klanten met een punaise in hun band. Ook volgens Pieter van der Niet van Fietspoint Gouda is de punaisestrooier weer bezig.