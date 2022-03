De raad in? Dit gaan de volksvertegenwoordigers straks verdienen in het Groene Hart

Wie straks de gemeenteraad in gaat, krijgt een flink hogere vergoeding dan vier jaar geleden. Overal in het Groene Hart gaan volksvertegenwoordigers er financieel op vooruit.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waarin het raadslid straks actief zal zijn. In het Groene Hart krijgen raadsleden in de zes gemeenten (tot 40.000 inwoners) een vergoeding van 1081 euro per maand, zo blijkt uit cijfers van LocalFocus en het ANP, op basis van gegevens van CBS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De vergoeding is gestegen door jaarlijkse indexaties.

Het gaat om Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater, Montfoort en Waddinxveen. Raadsleden die in 2018 werden geïnstalleerd, kregen een vergoeding van 959 euro per maand.

Stijgen

In de grotere gemeenten Zuidplas, Krimpenerwaard, Woerden en De Ronde Venen vangt een raadslid straks 1406 euro. Vier jaar geleden lag dit bedrag op 1248 euro. Ook in het nog grotere Gouda ziet de volksvertegenwoordiger z’n vergoeding stijgen (van 1461 euro naar 1646 euro). In Alphen krijgt een raadslid straks 1868 euro (was 1658 euro).

In Den Haag, Rotterdam of Amsterdam krijgen raadsleden zo’n 2650 euro per maand. De vergoedingen zijn exclusief onkostenvergoeding en toelages.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.