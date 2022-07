De rode boeren zakdoek is ineens hot en dit is waarom

Aan de deur van het kraampje van De Witte Gravin aan de Kortsteekterweg 12 in Alphen hangt een rekje vol grote rood-witte boerenzakdoeken. ,,Je hebt mazzel dat er nog zijn. Vrijdagavond zijn we weggeweest. Bij vertrek hingen er nog genoeg. Toen we rond middernacht terugkwamen, was het op’’, zegt ze met een lach. ,,Het geeft wel aan hoe populair ze ineens zijn.’’ Collega’s in de Gelderse vallei hadden er zelfs al 120 verkocht in een ochtend. Daar zijn ze nog populairder. ,,Tot nu toe heb ik er al vijftig verkocht.’’