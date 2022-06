De schaar en haarverf liggen klaar: kapper Cor (50) staat in de finale van prestigieuze L’Oréal-wedstrijd

Een door jou geknipte, geverfde en gestylede coupe is gekozen uit honderden aanmeldingen. Hoe heb je een van de vijf Nederlandse finaleplaatsen bemachtigd?

,,Ieder kappersmerk organiseert jaarlijks een eigen wedstrijd. In mijn salon werken we al jarenlang met L’Oréal Professionnel. L’Oréal is de Apple onder de kappersmerken: het is de grootste ter wereld. Dus als je aan zo’n wedstrijd meedoet, krijg je al snel een naam als kapperszaak. Dit jaar was de opdracht ‘balayage’, een natuurlijke overgang van kleuren in het haar. Iedereen loopt tegenwoordig met die stijl, dus ik deed het anders. Die nieuwe vertaling van de techniek werd gewaardeerd.”