De vluchtelingen die Moordrecht gaat opvangen zijn vooral kinderen en tieners

Van 1 september tot 1 oktober verblijven maximaal 75 vluchtelingen, zogeheten ‘nareizigers’, in een crisisnoodopvang in de sporthal De Zuidplas in Moordrecht. Als de termijn van een maand opvang van vluchtelingen in de sporthal voorbij is, verhuizen zij naar een plek buiten Zuidplas, verduidelijkte Weber.