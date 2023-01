De zes sterren uit stadswapen met deel van luikje van stadhuis: dit is het nieuwe logo van gemeente Gouda

Het oude logo van de gemeente is al sinds 1987 in gebruik. Gouda wil met zijn tijd mee, volgens burgemeester Pieter Verhoeve. ,,Mét behoud van historische elementen die voor onze stad zo kenmerkend zijn.” De gemeente schakelde ontwerpbureau 3MegaWatt uit Gouda in om een nieuw logo te ontwerpen. Het bureau combineerde daarvoor de zes sterren uit het oude Goudse stadswapen met een deel van een luikje van het stadhuis op de Markt.

Het oude logo verdwijnt nog niet van het ene op het andere moment. Het blijft nog even te zien op bushokjes en afvalcontainers. Verhoeve: ,,Het is niet duurzaam om nu overal nieuwe dingen neer te gaan zetten alleen omdat er een nieuw logo is. We kiezen er dus voor om deze zaken pas te vervangen als dat nodig is.”

Brieven krijgen niet alleen een ander logo, ze worden om papier te besparen in het vervolg ook dubbelzijdig afgedrukt. Ook niet alle brieven komen meteen op nieuw papier. Sommige afdelingen houden de oude vormgeving nog even aan. Briefpapier wat wel weg kan, gaat niet de papierversnipperaar in. Daar maakt de gemeente notitieblokjes van.

