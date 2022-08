Deniz Paulat is een van de 275 stadsgenoten die op de foto ging voor ‘Wij de Stad’: ‘Voel me een Gouwenaar’

GROENE HART IN... ‘Superkoe’ Gerrie Vijf gaf 100.000 liter melk en werd gehuldigd: ‘Gerrie, een dijk van een wijf’

Een huldigingsreceptie om iemand in het zonnetje te zetten is niet zo bijzonder. Maar een receptie voor een koe, dat maak je niet vaak mee. In Moordrecht gebeurde het in 1991. ‘Superkoe’ Gerrie Vijf werd gefêteerd met alle égards. Het dier had dan ook een bijzondere prestatie geleverd. Ze schonk ons meer dan honderdduizend liter melk.

