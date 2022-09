Dertig portretten van lhbti-ouderen in Goudse buitenexpositie: ‘Generatie die weg gebaand heeft’

Op de foto’s van de buitenexpositie Oudroze staan bekende en onbekende Nederlanders. ,,De generatie die de weg gebaand heeft voor vrijheid en acceptatie. Hierbij herdenken wij de strijd die is geleverd en vieren wij de vrijheid om te mogen zijn wie je bent. We willen met de expositie acceptatie en inclusie van lhbti-personen bevorderen”, aldus Regenboog Alliantie Gouda.

Oudroze is in het kader van de Goudse Regenboogweek van 4 tot en met 20 oktober te zien op de Nieuwe Markt en Achter de Waag. De officiële opening is tijdens Coming Outdag op 11 oktober.