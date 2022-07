Deze 100 schilderijen vol verstilde schoonheid overleefden een bombardement

De nieuwe directeur van het museum Femke Haijtema -die deze week vanuit Friesland naar Gouda verhuisde- vertelt: ,,Verzamelaar Paul Arntzenius had een heel artistieke jeugd. Zijn ouders waren bevriend met kunstenaars en woonden samen met de bekende schilder Willem Bastiaan Tholen. Hij maakte veel portretten van de kinderen, waaronder van Paul en zijn zussen. Een van de tekeningen van Tholen is een prachtig sprekend portretje dat laat zien hoe vertrouwd de jonge Paul Arntzenius was met de kunstenaar Tholen.’’

,,In de zomer gingen ze vaak naar een buitenverblijf Ewijkshoeve in Den Dolder. Daar kwamen ook andere kunstenaars om te schilderen en te tekenen. Later is Paul Arntzenius werken van die kunstenaars gaan verzamelen.’’

Quote Arntzenius was wars van de moderne tijd en hing naar een eenvoudig leven en vond schoonheid in verstil­ling Femke Haijtema

Wat Arntzenius ook verzamelde waren werken van Franse kunstenaars die ten tijde van de industriële revolutie de stad ‘ontvluchtten’ en met de toen net uitgevonden tubes verf en kwasten de trein in te stappen om buiten de stad te gaan schilderen.

,,Arntzenius was wars van de moderne tijd en hing naar een eenvoudig leven en vond schoonheid in verstilling. Hij wilde daarom geen abstracte kunst die in de twintigste eeuw in opkomst was, maar hij zocht juist naar huiselijke taferelen, portretten en landschappen van de schilders uit zijn jeugd als een hang naar dat leven.’’

Voor Haijtema is het lastig om een allermooiste werk uit te zoeken. ,,Ik vind het werk van Tholen waarop een vrouw te zien is achter haar tafel prachtig. Je ruikt die kamer, voelt de lentewind naar binnen wapperen.’’ Er is ook een prachtig werk ‘Herfst’, en toont een enorm herfstige beukenboom. Door de typische kleur heb je het idee dat je in een bos loopt. Je kunt er heerlijk een beetje in verdwijnen.’'

De expo ‘Stille Pracht’ opent op 31 juli in Museum Gouda en is daar de komende maanden te zien.

