Deze bakkersfamilie blijft positief ondanks torenhoge energierekening: ‘Niet bij de pakken neerzitten’

Oude foto's bij kolenka­chel ogen gezellig, maar was dit ook zo? ‘Moeder schrok zich een hoedje’

Er was een tijd dat we niet op gas stookten of centrale verwarming hadden. Veel mensen stookten tussen pakweg 1910 en 1970 kolen om zich te warmen. Gezellig denk je, kijkend naar oude foto’s. Of toch niet?

11 november