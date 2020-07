Deze boer heeft een rijdend kippenhok met zonnepanelen: 'Mijn beestjes hebben alle ruimte. Dat proef je in het ei'

Danscafé Friends in Gouda in de rats: hoe lang duurt die sluiting nog? ‘Dit voelt niet eerlijk’

11:12 Henk-Jan Viskaal, eigenaar van Friends, een van de twee danscafé’s in Gouda, wordt overladen met vragen en steunbetuigingen. Ze zijn een doekje voor het bloeden, meer ook niet. Hij kan niet open in een 1,5 metersamenleving en het doet hem pijn dat vrijwel iedereen alles weer lijkt te mogen, behalve hij. ,,Dat voelt niet eerlijk, is niet te rijmen en levert stress op.”