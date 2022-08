Deze broers maken muziek met David Guetta en Martin Garrix: ‘Voelt voor ons nu heel normaal’

De dagen die de broers uit Gouda de laatste drie maanden in hun geboortestad spendeerden, zijn op één hand te tellen. Van Tomorrowland in België, naar een club in Japan en dan de studio weer in: stilzitten is er eigenlijk niet meer bij in de levens van het tweetal, vertelt de 33-jarige Victor via een telefoonverbinding vanuit Boston. ,,We hebben hier afgelopen weekend een show gehad, daarvoor stonden we in Chicago en Salt Lake City.”