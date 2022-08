Deze buren gaan ieder jaar met elkaar een weekendje weg: ‘Elk stel spaart 50 euro per maand’

voor de heb Bij Daan’s Droomijs smaakt je verse ijsje nóg lekkerder (en een bolletje kost maar 1,30 euro)

Het is goed toeven op het terras van Daan’s Droomijs in Montfoort. Met uitzicht op de Hollandse IJssel, inclusief pleziervaart, smaakt het verse ijsje nóg lekkerder. Even een ijsje bij Daan halen is dan ook een favoriet uitje.

16 augustus