Deze fietsenwinkel is een eigen mbo-opleiding gestart: ‘Of dat nodig is? Dat is het zeker!’

De fietsenwinkel biedt de niveau 2&3 opleiding aan in samenwerking met het ROC Mondriaan, maar leerlingen hoeven tijdens de opleiding helemaal niet naar die school toe, en dat is uniek. In de winkel is een klaslokaal gebouwd waar de theorielessen plaatsvinden. Die lessen worden op maandag gegeven, op de resterende vier werkdagen werken de 9 leerlingen van de eerste lichting betaald in de winkel.