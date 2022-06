Deze ‘heftige’ bloem staat nú volop in bloei, maar als je 'm plukt, hangt-ie gelijk slap

Graafland vertelt enthousiast over de unieke plant. ,,Als je aan mij vraagt waarom die zo mooi is, gaan er meteen 21 deuren open. Hij is zo opvallend en indringend. De opengeklapte blaadjes in combinatie met de flinterdunne steel... Het is echt een betoverende bloem. Bij deze bloem ligt de nadruk echt op de kop, de kleur rood is zo fel. Die vormt een ongelofelijk contrast met de hemelsblauwe lucht. De plant brengt je weg van het aardse bestaan.”