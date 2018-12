Deze hulpsinten spelen de Sint niet, ze zijn het

Update Sloop Goudse Turfmarkt­kerk voorlopig stilgelegd

30 november Na protest van eigenaar Khalid Boutachekourt is de sloop van de Turfmarktkerk door de rechter in ieder geval tot 13 december 9.30 uur stilgelegd. Dan dient in de Haagse rechtbank een zaak over verantwoordelijkheid voor het slooptraject. Dat is vandaag besloten.