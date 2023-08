Deze leuke dingen doe je het laatste weekend van augustus in Gouda

update Grote stroomsto­ring bij Rotterdam Centraal verholpen, treinver­keer rijdt weer

Nadat er vanochtend ruim een uur lang geen treinen tussen Rotterdam en Schiedam konden rijden door een stroomstoring, was het later op de ochtend opnieuw raak. Rond 11.00 uur werd een nieuwe, nog ingrijpendere stroomstoring gemeld. Rond 13.20 uur kon de dienstregeling weer worden opgestart. In de avond worden geen problemen verwacht.