Deze ondernemers geven normaal schoonheidsbehandelingen, maar maken sinds de lockdown cakes

Wie zijn jullie?

Eline: ,,We kennen elkaar van onze opleiding. Toen hadden we al dezelfde visie, dat we een Beautybar wilden. We bedachten dat we daar een klein theetentje bij wilden doen met hapjes en drankjes. Dus dat gemixte, met beauty, maar ook eten en drinken, was eigenlijk altijd het plan. We deden het nog niet meteen toen we opengingen. Nu komt het mooi samen.”