Deze raadsleden zwaaien af en krijgen een lintje voor hun jarenlange inzet voor Gouda

Gouda verwelkomt MEROL op Konings­nacht

In 2022 wordt het Oranjefeest weer georganiseerd op 26 april op de Markt in Gouda. De afgelopen weken werden Mooi Wark, Laidback Luke en Rene Karst bekend gemaakt. Vandaag is bekend gemaakt dat ook MEROL van de partij is.

25 maart