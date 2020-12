Deze schilderijen van Titus moeten Kamerleden tijdens verbouwing Binnenhof ‘troosten’

Transport­be­drijf Nedcargo grapt met vrachtwa­gen­tje achter Rutte: ‘We zijn klaar voor de kerstdagen’

16 december Levensmiddelentransporteur Nedcargo is klaar voor de drukke kerstdagen en uit dat op een spitsvondige manier. Het bedrijf - met het hoofdkantoor in Waddinxveen - heeft een vrachtwagentje gephotoshopt achter premier Mark Rutte in zijn torentje tijdens de toespraak van maandag.