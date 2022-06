Deze school krijgt voor de zesde keer een bijzondere titel: ‘Kan niet’ bestaat niet bij ons’

De lange zomervakantie lonkt, maar tóch weet de Alphense Yaelzera Timisela (15) nu al dat ze in augustus weer zin heeft om naar school te gaan. En dat is niet gek: GsG Het Segment in Gouda werd maandag voor de zesde keer ‘Excellente school’.