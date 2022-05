Deze zeven mensen uit Groene Hart verdwenen uit het niets en zijn nog altijd vermist

Ann Lilian

Ann Lilian Atkinson (26) is op 5 december vertrokken vanuit zorginstelling Ipse de Bruggen in Zwammerdam en is sindsdien vermist. © Politie

Die knagende onzekerheid kent Marcel Middelbos, de vroegere pleegvader van de sinds 5 december vanuit Zwammerdam vermiste Ann Lilian Atkinson (26) als geen ander. Toen Ann, destijds nog maar een tiener, bij hem woonde in het Drentse Beilen, liep ze regelmatig weg.

,,Een gevoel van onmacht en onrust”, zegt Middelbos. ,,Je bent er vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week mee bezig als ze weg is. Het spookt door je hoofd en werkt overal in door. Het heeft ook invloed op je werk. Je krijgt de politie over de vloer en er is angst. Om iemand, waar je al veel zorgen over hebt, te verliezen.”

Beperking

Zorgen heeft ook de politie, over Ann Lilian. Gevreesd wordt dat de vrouw, die vanwege een beperking zou functioneren op het niveau van een vierjarige, tegen haar zin wordt vastgehouden. Ze werd vorig jaar voor het laatst gezien op 8 december op de Wilnisgracht in Amsterdam. Maar ondanks uitgebreid onderzoek, flyeracties en oproepen in de media, ontbreekt daarna ieder spoor.

De politie roept iedereen op te helpen om Ann te vinden. ,,Soms gebruikt ze de naam Liza in plaats van Ann. Op de foto lijkt het alsof ze geen haar heeft, maar dat is haar hoge haargrens. Inmiddels kan ze haar haar ook anders dragen of wellicht een pruik dragen.”