Dian van Atelier DYOS: 'Sieraden met een verhaal'

Vermiste kat Abby na twee jaar herenigd met baasjes: ‘We waren in tranen’

Dierenasiel Louterbloemen in Dordrecht kreeg een melding over een kat die al een jaar rondliep in de Kievitsbloemstraat in Papendrecht. Na het uitlezen van de chip bleek dat het dier al ruim twee jaar vermist werd, Abby heet en afkomstig is uit Moordrecht. Vrijdag werd ze herenigd met haar dolgelukkige baasjes.