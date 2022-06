Dieven veilingkarren klemgereden bij wilde ontsnapping: ‘Godswonder dat er geen gewonden vielen’

Voor taliban gevluchte Abdul (49) is een huis beloofd in Gouda, maar ‘woont’ al maanden in hotelkamer

,,Elke dag staar ik naar de deur, hopend op de brief waarin staat dat er een huis voor ons is.” Na een levensgevaarlijke vlucht uit Afghanistan hoort Abdul Rashidi (49) dat hij in Nederland mag blijven. Zijn gezin krijgt een huis in Gouda. Maar acht maanden later wonen ze nog steeds in een hotelkamer.

