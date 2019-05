Dion (32) had een droom, maar stierf in L.A.

Vier weken geleden, op een donderdagavond, steekt Dion van Diermen uit Waddinxveen Atlanta Avenue in LA over. Hij heeft een koptelefoon op, komt net van de sportschool en is vlak bij zijn huis aan Huntington Beach, Californië. Dan volgt een klap. Een SUV, met een 17-jarige jongen achter het stuur, schept hem. Dion is op slag dood.



De volgende dag zit Dions broer Rutger (39) met zijn vrouw Saskia in de zon op hun dakterras in Rotterdam. Zijn telefoon gaat en brengt een alarmerend berichtje van zijn schoonzus Adrienna uit Amerika. 'Slecht nieuws over Dion, bel me', leest Rutger. ,,Ik dacht: het zal toch niet?'' Even later zegt Rutger zijn moeder Liesbeth (64) op de camping in Waddinxveen dat ze moet gaan zitten. Hij moet haar vertellen dat haar jongste zoon is verongelukt.



,,Je kind verliezen is heel erg'', zegt Liesbeth zacht. ,,Elke ochtend als ik wakker word, is dat het eerste waaraan ik denk. En 's avonds komt het besef: alweer een dag voorbij.''