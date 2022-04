Dit bedrijf uit het Groene Hart is een van de grootste stikstofuitstoters van Nederland

Dat bedrijf, aan de Goudkade, is gespecialiseerd in de productie van vuurvaste stenen. Gouda Refractories vindt zichzelf in die top 100 terug op plek 64, met een uitstoot van 115.859 kilo op jaarbasis (over 2019).

Het gaat om een lijst die minister Christianne van der Wal (Natuur & Stikstof) heeft gepubliceerd, op aandringen van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. Aanvoerder van die lijst is Tata Steel uit IJmuiden. Dat bedrijf is goed voor een stikstofemissie van 6.034.424 kilo per jaar. Andere bekende bedrijven in de top 10 zijn Shell, Esso en luchthaven Schiphol.

Gouda Refractories is een zelfstandig opererend bedrijf, maar maakt onderdeel uit van de Andus Group in Vianen. Het bedrijf bakt vuurvaste stenen op temperaturen rond de 1500 graden Celsius. Die stenen worden onder meer gebruikt in installaties van de petrochemie. Er werken 150 mensen, de omzet is circa 60 miljoen euro.

Minister Van der Wal heeft ook een top 100 van ammoniakuitstoters gemaakt. Daar staan vooral veehouderijen op. Ze zijn geanonimiseerd wegens privacy. Wel staan er plaatsnamen bij. Er zit er niet één uit ons gebied bij.

