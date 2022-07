Dit familiehuis baarde 35 jaar geleden opzien: je kan er met 3 gezinnen wonen (en toch je eigen leven leiden)

MET VIDEO Boer Bert is na ongeluk op A12 weer thuis en wordt warm onthaald: ‘Ongeloof­lijk dat hij het overleefde’

Boer Bert Olieman, die op 22 juni bij terugkeer van het massale boerenprotest in Stroe zwaargewond raakte, is weer thuis. In Nieuwerbrug gaven collega’s hem woensdagavond een warm onthaal, dat raakte Bert en zijn familie.

12:10