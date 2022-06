Dit is de nieuwe columnist van AD Gouda, bekend om zijn verbazing over Nederlandse gewoontes

Coates is onder meer auteur van de bestseller Why the Dutch are Different: A Journey into the Hidden Heart of the Netherlands, over de vreemde gewoontes van Nederlanders. Ook op Twitter verwondert hij zich geregeld. Over de ruime keuze aan hagelslag in de supermarkt, tot hilariteit van velen van zijn 17.000 volgers. Over typisch Nederlands betegelde tuinen. Of over spreekwoorden en gezegden (met de hakken over de sloot, ‘with high heels over the ditch’).