Dít is de nieuwe informateur van Waddinxveen

Martin scheurde in ambulance naar Oekraïne om ouder echtpaar te halen dat tijdens vlucht over de kop sloeg

Ambulanceverpleegkundige Martin de Jong van RAV Hollands Midden is nog vol van zijn rit naar Oekraïne. Hij haalde daar een ouder echtpaar op dat tijdens hun vlucht uit het land een auto-ongeluk had gekregen. ,,Triest dat dit nodig is, maar het was heel mooi om te doen.”

21 maart