Dit is het nieuwe wapen van de politie: ‘Werk mee of ik gebruik stroom, dat wil je niet!’

Wijkagen­ten Stefan en Dennis pakken hun werk op een wel heel bijzondere manier aan: ‘We willen ze nooit meer kwijt’

Uren in bosjes liggen om een dief te pakken, dansvideo's maken of sleetje rijden met kinderen, uit eigen zak eten betalen voor armen: oud-militairen Stefan en Dennis doen het als wijkagent in Alphen nét anders. En dat valt op. ,,We willen ze niet meer kwijt”, zeggen bewoners.

17 december